華南少棒賽／屏東唐威轟滿貫砲 與高市攜手晉4強

中央社 / 台北12日電

華南金控盃少棒賽今天進入最後一天預賽，屏東縣的唐威轟出滿貫砲，全場包辦6分打點，以13比2擊退花蓮縣；高雄市則是以8比7險勝新竹市，屏東縣與高雄市晉級4強。

109年華南金控盃全國少棒錦標賽6日在台南亞太棒球村少棒球場開打，為亞洲少棒錦標賽國內選拔賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制。

預賽最後一天，花蓮縣與屏東縣的賽事，屏東縣3局上2出局後展開攻勢，滿壘時第4棒唐威轟出滿貫全壘打，連2天開轟，下一棒高宥恩也敲出陽春砲，屏東縣取得5比0領先。

唐威4局上又敲出2打點安打，這局一共得4分，5局上攻下1分後，6局上又利用柯正輝的二壘安打，及2次四死球、2次失誤得3分。花蓮縣則是包含曾聖恩的陽春砲在內僅得2分，終場屏東縣就以13比2擊退花蓮縣，奪下4強門票。

新竹市與高雄市的比賽，兩隊你來我往，直到第5局上還以6比6平手，其中高雄市的邱聖峰第3局有2分砲演出。5局下高雄市靠著謝孟展、賴承恩的安打，以及對方關鍵失誤，攻下2分，最終以8比7氣走新竹市，晉級4強。

今天賽事結束之後，4強隊伍已經確定，明天開始4強賽登場，先由桃園市與屏東縣交手，台北市對上高雄市，勝者晉級14日的決賽，爭取冠軍。

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