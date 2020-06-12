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日職／宋家豪後援飆2三振 陳冠宇被吳念庭敲安打

中央社 / 台北12日電

日本職棒練習賽樂天的宋家豪今天登板，就連續飆出2次三振，演出3上3下。另一場羅德的陳冠宇中繼2局無失分，第8局與西武的吳念庭對決，被敲出安打，吳念庭有雙安演出。

樂天金鷲與養樂多交手的比賽，宋家豪於6局下登板，連續賞給青木宣親及村上宗隆三振，再讓雄平擊出一壘滾地球出局。總計宋家豪僅用9球演出3上3下，無失分，還送出2次三振。

樂天1局上先得1分後，銀次2局上轟出陽春全壘打，5局上淺村榮斗再敲2分砲；養樂多則是僅在1局下靠著山崎晃大朗敲陽春砲得1分，終場樂天以4比1擊退養樂多隊。

千葉羅德與西武獅的賽事，羅德的陳冠宇7局下登板，送出三振後被敲安打，不過接連解決川越誠司及金子侑司，沒有失分。8局下陳冠宇續投，先被吳念庭敲安打，但讓下一棒擊出雙殺打。總計陳冠宇用20球投2局，被敲2支安打，無失分。

西武的吳念庭昨天有全壘打演出，打擊近況不錯，不過此戰沒有先發，吳念庭於4局下代跑源田壯亮，接著守游擊與一壘，6局下及8局下都敲出中間方向安打，其中第8局還從陳冠宇手中敲安打。

西武此戰火力凶猛，1局下山川穗高就敲出3分砲，3局下得1分後，4局下川越誠司轟出2分砲，金子侑司、源田壯亮、森友哉再敲安打得2分，5局下也得1分，終場就以9比6擊退羅德。

陳冠宇 吳念庭

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