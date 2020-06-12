中職／想更好反而走進死巷 中信兄弟許基宏盼表現穩定

中職中信兄弟許基宏手感火燙，昨天有雙響砲演出，但教頭丘昌榮期許能穩定輸出，許基宏也說，前幾年有一點表現時就會想更好，反而「走進死巷」，希望能成為更穩定的選手。

許基宏於2014年加入中職，2015至2017年都敲出10轟以上，不過近幾年較少一軍機會，直到今年才再度獲得機會。許基宏季初以代打為主時，狀況較不穩，但近期連續11場有安打，昨天還演出雙響砲。

不過兄弟總教練丘昌榮今天表示，許基宏還要繼續努力，能穩定輸出是重點，需要透過比賽不斷累積經驗，讓心智更堅定，「只有2場打得好，還太早下定論，他能力沒什麼問題，但比較患得患失一點」。

許基宏則說，剛進職棒時心態單純，沒有什麼想法，不會在意太多事。但有表現出來之後，「就會想讓自己更好，會去找很多方法，反而讓自己走進死巷裡，影響到本來有的東西」。

進職棒以來，許基宏受到相當多關注，他指出，「每個人都會有不同的壓力，大家關注代表對我有期待，我也想更好，但反而會更放不開」。

許基宏也希望自己能成為更穩定的選手，不要這麼鑽牛角尖，並持續在過程中努力。對於代打的準備，許基宏也有去詢問隊上學長周思齊、林智勝等人，他說：「教練需要你時，就要準備好。」

許基宏還是新人時，曾喊話要一季敲50轟，因而有「50基」的綽號。目前許基宏生涯全壘打數已經到49支，不過之前保留比賽有一轟還沒加上去，實際上已經達成。許基宏笑說：「算是一個小小的里程碑，往後日子還很長，還是要專注每一場比賽。」