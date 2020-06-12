中職／6月狂象再現打線升級 丘昌榮：各隊都很強

中信兄弟隊進入6月投打都有穩定表現，也繳出至今7連勝的不敗戰績，總教練丘昌榮不想太早「舒服」自家球隊，認為只是巧合，「球季很長，還很難說，各隊都很強。」

中信兄弟團隊打擊率從5月的3成24提升到6月的3成84，6月至今有11轟、拿下59分，只丟掉35分，表現最亮眼的莫過於兩人，7場16安、打擊率5成52的周思齊，以及打擊率4成07、4轟的許基宏。

丘昌榮認為，許基宏能力沒有問題，但從2017年參加世界棒球經典賽之後，心態上有些患得患失，還有努力的地方，就是如何穩定的輸出，「不會因為最近幾場表現好就下定論。」

許基宏則認為，今年表現有所上揚，要感謝很多人在訓練、改變心態上的幫助，「剛進職棒的時候，比較單純、沒想法，接下來想要打得更好，就開始找方法，反而跑到死胡同裡，其實不需要鑽牛角尖，保持原本的節奏就好。」

周思齊開季以代打為主，直到5月中旬開始穩定先發，6月更成為球隊連勝的關鍵人物，丘昌榮認為，周思齊是個成熟的球員，無論什麼角色，都能準備好自己，隨時供教練使用，只要能夠保持體能、健康，剩下就是守備位置的問題。