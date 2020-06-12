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6月狂象再現／不讓丘總真心換絕情 李振昌回神

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊守護神李振昌。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊守護神李振昌。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊近期拿下七連勝，守護神李振昌在這段期間拿下四次救援成功，包括昨晚連飆三K，重拾「泡麵計時器」美名，不過李振昌表示，之前狀態不佳時，一度想要離開守護神的位置，幸好總教練丘昌榮相信他，「我不能讓總教練真心換絕情。」

李振昌5月時的單月防禦率高達7.36，7.1局被敲9支安打，還有3次四壞、1次觸身，進入6月隨著中信兄弟戰績攀升，李振昌的狀況也回穩，單月防禦率3.60，5局僅被敲2安，另一1次四壞、1次觸身。

季初面對低潮，李振昌看著隊友吳俊偉、蔡齊哲的好表現，卻在第九局把球交到他手上時出狀況，很對不起球隊，一度請求離開這個位置，不過丘總跟他說：「放輕鬆，我們都在同一艘船上。」

在跟捕手、投手教練佛斯特和牛棚教練林恩宇討論的過程中，李振昌認為問題主要出在心理層面，「太急著想幫球隊，想投得完美，不過他們說，勝負不是一個人在扛的，棒球是團隊運動。」

不過表現跟前兩年差距太大，也讓李振昌一度懷疑是否面臨老化問題，以前跑步不會累，也能連續投三、四天，現在恢復就沒那麼快，容易累積疲勞，也因此做出調整，加強核心訓練，體能上也作出調配。

不過即使李振昌昨天只用10球收下救援成功，最後連續9顆好球投出3次三振，但他認為還沒回到最好狀態，「昨天運氣比較好，有些失投球沒有被對方掌握到。」

李振昌 中信兄弟 牛棚

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