猿打擊低潮／梁家榮平常心當課題 長打異軍突起

樂天桃猿隊進入6月開始熄火，團隊打擊率雖仍有3成06，不過得分29分是四隊最低，近期也陷入三連敗，梁家榮認為，球隊對此還是以正面心態看待，「認真看待每一場比賽，不會因此灰心。」

猿隊中心打線遇到低潮期，不過仍有其他人跳出來扛起火力，林立打擊率5成65，敲出13支安打是全隊最多，林智平打擊率4成21、8支安打，梁家榮打擊率則為4成17、5支安打。

梁家榮今年從5月15日才升上一軍，不過狀況維持不錯，10場出賽，打擊率3成45，以往較缺乏的長打，目前也有1發全壘打、3支二壘安打，長打率5成52，他認為主要改變是來自於教練團的鼓勵，因而對自己更有信心。

梁家榮舉例，升上一軍第一場面對索沙吞下2K，不過教練卻鼓勵他，「這給我很大的支持，知道怎麼往正確的方向前進，他們都這麼相信我，我也要相信自己。」

「平常心」是今年梁家榮給自己的最大課題，他說：「以往心態容易過度起伏，反而影響了表現，接下來就是每一場認真準備，把握每一次機會，畢竟現在競爭比較大。」

除了心態調整，梁家榮今年也第一次從季前就開始跟著重訓師接受完整訓練，體重一度來到94公斤，但為了守備靈活度，又降回90公斤左右，身體控制比以往好，擊球的力道也比較強。