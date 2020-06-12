猿打擊低潮／變陣換手氣 曾豪駒仍有信心

三連敗的樂天桃猿隊今天在主場遇到七連勝的中信兄弟隊，打線大幅更動改手氣，陽耀勳排在第一棒，各棒次順延一位，近況不錯的林智平則往前排到第六棒，總教練曾豪駒表示：「耀勳有打第一棒的經驗，希望能夠帶動士氣，打破最近不順的狀況。」

猿隊近期打線陷入低潮，至今天賽前，6月6場比賽僅得29分，是四隊最低，曾豪駒表示：「選手都想貢獻，打起來難免綁手綁腳的，其實就做好自己的工作，發揮原本擅長的地方就好。」

這波三連敗，也讓猿隊眼睜睜看著中信兄弟搶走龍頭位置，曾豪駒表示：「壓力一定會有，但這樣的狀況每年都在發生，我們有經驗，球賽高低起伏很正常，最後結算的時候再來看。」

猿隊中心打線在6月集體陷入低潮，林泓育打擊率2成50、陳俊秀2成整，開季火燙的朱育賢也僅剩下2成11的打擊率，曾豪駒表示：「朱育賢目前的調整有往好的方向走，提醒他跟投手對決時，心態要更堅定，要相信自己能夠做到。」