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中職／「傻眼基宏」爆紅 本人也笑了

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊許基宏。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊許基宏。記者蘇志畬／攝影

昨天看到壘審出棒過半的裁決，中信兄弟隊許基宏睜大眼睛、一臉難以置信的表情，在網路上被做成「傻眼基宏」的圖片而爆紅，就連朋友也紛紛傳截圖給他，許基宏今天笑說：「這是我這輩子眼睛最大的一次，不知道這麼好笑。」

昨晚中信與富邦悍將隊之戰，許基宏四局下對壘審的判決露出難以置信的表情，他還原現場，因為當下認為有選掉那顆球，所以自信滿滿的回頭看裁判，沒想到裁判認為已出棒過半，許基宏有點尷尬的說：「自信回頭，結果被打臉。」

不過那個打席，許基宏最終敲出右外野陽春全壘打，反而是好的結果，八局下再敲出超前的右外野全壘打，完成單場雙響砲，也是個人本季第49轟，加上5月26日保留比賽還有1轟，生涯50轟確定完成，只看能否在補賽前再補上1支。

許基宏從2015年第一個完整球季開始，連續三年都有單季10轟的表現，不過接下來兩年一軍出賽機會不多，直到今年才達成50轟，許基宏說，這算是一個小小里程碑，但日子還很長，要繼續拚下去，專注在每一場的比賽。

許基宏在2015年發表「挑戰50轟」的發言，雖然事後解釋「是夢想，非目標」，不過也就此成為網路討論焦點，許基宏表示自己不太會看網路的言論，不過既然被關心，就代表有期待，「自己也想更好，但反而放不開。」

許基宏 富邦悍將

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