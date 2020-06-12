中職／一勝難求的羅里奇 再度先發搶開胡
統一獅隊有兩名洋投本季迄今還沒拿到勝投，其中之一的羅里奇，明天再度登板先發搶開胡，同時力求中止個人3連敗。
獅隊本季4名洋投到今天賽前，已先發20場比賽，只拿到兩勝，只能靠本土投手打天下，江辰晏、施子謙都是4勝，在聯盟勝投排行榜並列排頭。
羅里奇前6場出賽、4次先發、一勝難求，6月6日對中信兄弟隊投5局、被擊出9支安打、1支全壘打、失6分皆為責失，吞下第3敗，防禦率高達9.24。
羅里奇2018年加盟獅隊，中職第一個球季投出戰績12勝10敗，去年也貢獻5勝（6敗），本季戰力下滑、運氣也不好，5月30日對樂天桃猿隊投出優質先發（6局、失3分），但仍無關勝敗。
富邦悍將隊明天先發投手索沙，4月中到5月中雖一度原地踏步、沒有勝投進帳，但5月24日起的3場先發，至少投滿7局，減少球隊牛棚消耗量，目前保有3連勝。
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