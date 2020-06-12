中職／悍將隊力拚止敗 洪一中挑戰教頭生涯900勝
富邦悍將隊近兩戰皆敗，總教頭洪一中執教生涯900勝依然差一步，今晚悍將隊在台南客場迎戰統一獅隊，除了力拚止敗，也希望可以替洪總創紀錄。
洪一中過去15年都待在Lamigo桃猿隊（La new熊隊），2017年7月11日，拿下總教練生涯第716勝，超越徐生明715勝，成為台灣職棒最多勝總教練。
洪總在猿隊（熊隊）領軍出賽1630場，戰績884勝717敗，今年轉檯富邦悍將隊，簽下3年合約，可望成為中職史上首名千勝總教練。
到今天賽前為止，悍將隊戰績15勝18敗，洪總累積899勝，900里程碑就差1勝。
悍將隊前兩戰分別以5：6、3：4輸給中信兄弟，今晚先發投手江國豪，本季對戰獅隊未敗（3連勝）。
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