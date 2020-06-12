中職／前一次先拿20勝沒封王 中信兄弟不想重蹈覆轍

先搶20勝雖是半季封王的重要指標，但前一次半季先拿20勝、最後沒搶下季冠軍的球隊剛好是中信兄弟隊；今年至今，領先集團差距有限，先拿20勝的兄弟，接下來每一戰都很關鍵。

扣除1998到99年採單一球季，中職到去年為止，共有56個半季，率先拿到20勝的球隊、只有10次沒拿到季冠軍，封王機率高達82%；2009年興農牛與統一獅隊同日拿到20勝，最後上半季冠軍由獅隊拿到。

2018年下半季，兄弟先拿到20勝，當時只領先猿隊0.5場勝差，但接續9戰只拿到1勝，而猿隊以10連勝超車、最後奪冠。

兄弟在兩天前率先拿到20勝，戰績為20勝15敗，而猿隊雖然沒能搶先一步達陣，但戰績19勝14敗，和兄弟無勝差，勝率0.576則領先兄弟的0.571。

昨天兄弟以4：3擊敗富邦悍將隊，第21勝到手，並首度攻頂成功，但到今天賽前為止的領先勝差也只有0.5場，和兩年前的戰況膠著歷史類似；18年下半季，兄弟最後戰績28勝31敗1和、落到第3。