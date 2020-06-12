日職／火腿5轟退巨人 王柏融傷退、陽岱鋼未上

日本火腿和讀賣巨人隊今天在練習賽遭遇，陽岱鋼全場未上，王柏融則在第四局因自打球擊中膝蓋，提前退場休息，火腿憑藉全場五發全壘打火力護航，終場以6：2擊敗巨人。

王柏融此役因中田翔休兵扛起先發第四棒、指定打擊，面對巨人強投菅野智之，王柏融第一打席敲出二壘方向滾地球出局，第二打席就因自打球擊中左腳膝蓋附近，隨即退場接受治療，傷情如何還有待火腿球團公布進一步消息。

王柏融留下球數2好1壞傷退後，由谷口雄也接替他的打席，看著好球進壘遭到三振，這記三振記在王柏融帳上，此役兩打數沒有安打、吞下1K。

火腿先發投手有原航平5局無失分、帶著2：0領先退場，儘管巨人隨即在第六局由岡本和真的兩分全壘打追平，但火腿此役展現的長程火力更勝一籌，全隊出現5轟，渡邊諒、宇佐見真吾、野村佑希、萬波中正、高濱祐仁先後開砲，幫助火腿以6：2收下勝利。