快訊

高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／火腿5轟退巨人 王柏融傷退、陽岱鋼未上

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融在第四局因自打球擊中膝蓋，提前退場休息。 。 聯合報系資料照
王柏融在第四局因自打球擊中膝蓋，提前退場休息。 。 聯合報系資料照

日本火腿讀賣巨人隊今天在練習賽遭遇，陽岱鋼全場未上，王柏融則在第四局因自打球擊中膝蓋，提前退場休息，火腿憑藉全場五發全壘打火力護航，終場以6：2擊敗巨人。

王柏融此役因中田翔休兵扛起先發第四棒、指定打擊，面對巨人強投菅野智之，王柏融第一打席敲出二壘方向滾地球出局，第二打席就因自打球擊中左腳膝蓋附近，隨即退場接受治療，傷情如何還有待火腿球團公布進一步消息。

王柏融留下球數2好1壞傷退後，由谷口雄也接替他的打席，看著好球進壘遭到三振，這記三振記在王柏融帳上，此役兩打數沒有安打、吞下1K。

火腿先發投手有原航平5局無失分、帶著2：0領先退場，儘管巨人隨即在第六局由岡本和真的兩分全壘打追平，但火腿此役展現的長程火力更勝一籌，全隊出現5轟，渡邊諒、宇佐見真吾、野村佑希、萬波中正、高濱祐仁先後開砲，幫助火腿以6：2收下勝利。

日本火腿 王柏融 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／王柏融扛四棒 因自打球傷膝蓋退場治療

日職／陽岱鋼砲轟山崎康晃 關鍵兩分砲救了巨人

日職／敲出追平長打 王柏融：瞄準高球

日職／靠保送上壘 王柏融兩打數繳白卷

相關新聞

中職／前一次先拿20勝沒封王 中信兄弟不想重蹈覆轍

先搶20勝雖是半季封王的重要指標，但前一次半季先拿20勝、最後沒搶下季冠軍的球隊剛好是中信兄弟隊；今年至今，領先集團差距...

中職／兄弟挑戰本季最長連勝 周思齊表現最關鍵

戰績排名前二的中信兄弟與樂天桃猿，今天起在桃園球場展開三連戰，被喻為「王座割喉戰」，兄弟帶著七連勝前去踢館，已並列中職本...

中職／一勝難求的羅里奇 再度先發搶開胡

統一獅隊有兩名洋投本季迄今還沒拿到勝投，其中之一的羅里奇，明天再度登板先發搶開胡，同時力求中止個人3連敗。

味全入主天母 能把龍迷找回來嗎？

今年五月份與新竹市達成協議，未來將經營正在改建中的新竹球場後，味全龍再次出手，取得天母棒球場最優申請人資格，意味著2021賽季味全龍主場賽事將會在台北市登場，確定將以北部雙主場的經營模式來迎接重生後第

日職／火腿5轟退巨人 王柏融傷退、陽岱鋼未上

日本火腿和讀賣巨人隊今天在練習賽遭遇，陽岱鋼全場未上，王柏融則在第四局因自打球擊中膝蓋，提前退場休息，火腿憑藉全場五發全...

中職／悍將隊力拚止敗 洪一中挑戰教頭生涯900勝

富邦悍將隊近兩戰皆敗，總教頭洪一中執教生涯900勝依然差一步，今晚悍將隊在台南客場迎戰統一獅隊，除了力拚止敗，也希望可以...

日職／王柏融扛四棒 因自打球傷膝蓋退場治療

日職賽季即將在19日展開，效力日本火腿的王柏融卻在今天讓台灣球迷很緊張，他在出戰讀賣巨人的練習賽，因自打球打在腿上，隨即...

中職／許基宏雙響建功 兄弟7連勝攻頂

中信兄弟隊昨在台中洲際球場對決富邦悍將隊，許基宏轟出雙響砲，八局下第二轟成致勝一擊，兄弟終場四比三獲勝，不但拚出本季最長...

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

中信兄弟隊一壘手許基宏，今天在台中洲際球場大演個人秀，本季首次締造單場雙響砲紀錄，八局下第二轟成為致勝一擊，兄弟終場4：...

中職／象猿連兩周割喉戰 上半季爭王這6場都很關鍵

中職本季賽事開打兩個月，中信兄弟隊從開季三連敗、排名最後，一路拚到只差一勝就可首次躍居榜首，今天在台中主場對戰富邦悍將隊...

中職／猿隊領先地位岌岌可危 尼寇力表現不振降二軍

樂天桃猿隊洋投尼寇力近況不振，最近兩場先發狂失14分、吞下三連敗，今天遭總教練曾豪駒下放二軍調整，另一名洋投威拉諾升上一...

中職／官方推特加上TW 球迷對圖案看法不一

中華職棒今天指出，為了強化聯盟官方推特與球迷互動，日前向推特官方申請專屬表情符號（Twemoji），增加貼文趣味性的同時...

熱門新聞

NBA／告別浮誇辮子頭 馬刺華克自曝5年級就開始留

NBA／出席塞爾維亞公開活動 約柯奇瘦身近照掀熱議

字母哥生涯重大選擇 影響力有如2010年詹皇

NBA／緬懷布萊恩和愛女 凡妮莎刺青上身

中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

從傲慢華麗到成熟穩定 白色巧克力的奪冠之路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。