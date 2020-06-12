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中職／兄弟挑戰本季最長連勝 周思齊表現最關鍵

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟在這七連勝期間，38歲老將周思齊的表現最為關鍵。 聯合報系資料照
兄弟在這七連勝期間，38歲老將周思齊的表現最為關鍵。 聯合報系資料照

戰績排名前二的中信兄弟與樂天桃猿，今天起在桃園球場展開三連戰，被喻為「王座割喉戰」，兄弟帶著七連勝前去踢館，已並列中職本季最長連勝場次，今年若能拿猿隊開刀，就將刷新猿隊開季寫下的七連勝紀錄。

兄弟近期戰績長紅，昨晚以4：3險勝富邦悍將後，本季首度將猿隊拉下王座，以0.5場勝差領先，本周的三連戰由兩隊正面交鋒，堪稱上半季爭霸的關鍵戰役。

中職本季最長連勝由猿隊與兄弟共同把持，猿隊是在開季拉出一波七連勝，兄弟則是從6月2日起未嘗敗績，這七戰全數都在洲際主場拿下，且李振昌四度收下救援點，昨役更以10球連飆3K，霸氣關門成功，逐漸重拾「泡麵計時器」威名。

兄弟的連勝之旅今天起首度前進客場，出戰猿隊，除了要尋求擴大戰績領先，也將挑戰改寫本季最長連勝，由防禦率7.76的廖乙忠先發登板，對上已經4勝在手的洋投霸能。

兄弟在這七連勝期間，38歲老將周思齊的表現最為關鍵，他在這七戰全數先發上場，累積29打數敲出16支安打、3發全壘打，打擊率5成52，外帶5次保送，上壘率高達6成18。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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