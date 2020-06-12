中職／許基宏雙響建功 兄弟7連勝攻頂

中信兄弟隊昨在台中洲際球場對決富邦悍將隊，許基宏轟出雙響砲，八局下第二轟成致勝一擊，兄弟終場四比三獲勝，不但拚出本季最長七連勝，上半季排名也躍居榜首，樂天桃猿隊退居第二。

兄弟昨天賽前勝率落後猿隊千分之五，兩隊之間沒有勝差，兄弟贏球後領先半場勝差，也是中職本季賽事開打兩個月後，首次登上排名第一；兄弟目前戰績廿一勝十五敗，今起在桃園球場對猿隊進行三連戰，雙方勢必傾巢而出，全力爭取每一勝。

兄弟先發投手黃恩賜開賽昨天狀況不穩，面對悍將隊前五棒被揮出兩支安打、保送兩次、失兩分，投卅一球才結束這半局；但他從第二局開始逐漸回穩，投到六局結束只在三局上再失一分，一共被揮出六支安打，繳出優質先發，最後無關勝敗。

悍將隊洋投伍鐸先發六點一局，被打九支安打，創個人本季最長投球局數，前三局讓兄弟掛零，四局下被周思齊、許基宏轟出陽春砲，七局下再失一分退場，也無關勝敗。

此役打完前七局，兩隊三比三僵持，許基宏八局下面對悍將隊中繼投手林羿豪，轟出中外野全壘打，本季首次單場雙響砲（第四、第五轟）、近四戰出現四轟，獲選單場ＭＶＰ。

許基宏專剋林羿豪，生涯對決揮出六支安打有五支全壘打，但他很客氣說：「巧合吧。」

許基宏表示，開季不順利，一開始給自己太大壓力，覺得應該表現很好，反而綁手綁腳，感謝教練團支持，才有現在的結果。