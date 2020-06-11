中職／許基宏單場雙響砲 兄弟首次躍居上半季龍頭

中信兄弟隊一壘手許基宏，今天在台中洲際球場大演個人秀，本季首次締造單場雙響砲紀錄，八局下第二轟成為致勝一擊，兄弟終場4：3擊敗富邦悍將隊，不但拚出本季最長七連勝，上半季排名也躍居榜首，樂天桃猿隊退居第二。

兄弟先發投手黃恩賜投六局，被揮出六支安打、失三分；悍將隊洋投伍鐸投6.1局，被揮出九支安打、失三分，兩人優質先發都無關勝敗。

兄弟中繼投手蔡齊哲投一局無失分，本季第四勝到手，和猿隊王溢正、霸能、悍將隊索沙、統一獅隊江辰晏、施子謙並列全聯盟最多勝投手。

許基宏四局下從伍鐸的手中轟出右外野陽春砲，兩隊打完前七局3：3僵持，許基宏八局下面對悍將中繼投手林羿豪，又轟出中外野全壘打，本季首次單場雙響砲（第四、第五轟）、近四戰出現四轟，賽後獲選單場MVP。

許基宏生涯對戰林羿豪出現五支全壘打，他很客氣說：「巧合吧。」

許基宏表示，開季不順利，一開始給自己太大壓力，覺得應該表現很好，反而綁手綁腳，感謝教練團一路支持，才有現在的結果。

兄弟贏球後，戰績21勝15敗，領先猿隊半場勝差，也是中職本季賽事開打兩個月後，首次登上排名第一；兩隊明起在桃園球場進行三連戰，每一場勝利都很重要，