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味全入主天母 能把龍迷找回來嗎？

聯合新聞網 / Dennis
味全龍棄南向北，未來將以北部雙主場的經營模式來迎接重生後的第一個賽季。 報系資料照
味全龍棄南向北，未來將以北部雙主場的經營模式來迎接重生後的第一個賽季。 報系資料照

今年五月份與新竹市達成協議，未來將經營正在改建中的新竹球場後，味全龍再次出手，取得天母棒球場最優申請人資格，意味著2021賽季味全龍主場賽事將會在台北市登場，確定將以北部雙主場的經營模式來迎接重生後第一個賽季。

也許很多球迷會質疑為何味全龍會選擇天母作為雙主場的一員。雖然母球場自1999年竣工以來，舉辦過不少職棒賽與重大國際賽事，但終究僅是一座社區型球場。況且天母球場目前能給職棒使用的時間只限周末，再加上晚間10點後不能比賽。如此一來，這筆投資究竟要如何符合效益，相信味全龍自有盤算。

老實說，天母球場除了座落在台北市有地利之便，且位於過去繁華的天母商圈外，該球場的整體狀況與規模，實在是不適合舉辦職棒比賽，特別是周邊交通的便利性實在是不如其他球場。更何況，天母商圈近幾年出現商家減少，商圈外移的情況，味全龍進駐對於天母商圈能有提振的作用，仍有待觀察。

天母球場除了座落在台北市有地利之便，該球場的整體狀況與規模，實在不適合舉辦職棒比賽。 報系資料照
天母球場除了座落在台北市有地利之便，該球場的整體狀況與規模，實在不適合舉辦職棒比賽。 報系資料照

在另一方面，在味全龍宣布入主天母後，這也讓球迷想在台北大巨蛋享受職棒的期待再次落空。

大巨蛋目前最大的問題就是爭議不斷，工程起始至今比起原本計劃完工的日期就已延遲了5年。2019年大聯盟與國際棒總就曾希望使用大巨蛋舉辦2021年世界棒球經典賽，也都因為竣工日遙遙無期關係而作罷。既然2021年3月大巨蛋無法舉辦世界棒球經典賽，那麼味全龍想要在2021年登上一軍之際進駐大巨蛋更是天方夜譚，所以不難了解味全龍會選擇天母作為根據地的原因。

大巨蛋正式全面復工看似遙遙無期，雖巨蛋的外觀看似即將完工，但至少根據台北市政府大巨蛋公開資訊專頁所提供的內容，仍有不少環節須要審查，所以球迷們想要在大巨蛋看球必需要耐心等待。其實最叫人擔心的是，大巨蛋未來建成後如果沒有職棒球隊願意進駐，那麼很有可能淪為台北小巨蛋般成為演唱會等非體育賽事的場地。這樣一來，台北人做了近30年的巨蛋夢，換來的僅是一個沒有棒球的場館，叫人情何以堪。

即使決定入主天母，味全龍如果想要當年老龍迷回歸務必要加把勁。 報系資料照
即使決定入主天母，味全龍如果想要當年老龍迷回歸務必要加把勁。 報系資料照

話說回來，味全龍願意入主天母對於苦無職業隊駐紮的台北球迷來說，無不是一件令人雀躍之事。不過，在經過了味全龍解散的十多年後，大多數的老龍迷如今還在看球的話都早已找到新的歸宿。味全龍如果想要找老龍迷回歸務必要加把勁，原至於當年頂新集團無情的解散球隊，實在傷透不少龍迷的心。這次復活後把經營重心放至北部，除了新竹外，更是把觸角放進首都蛋黃區地帶，只要龍隊用心經營，想必可以得到應有的回報，畢竟球迷的眼睛是雪亮的。

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