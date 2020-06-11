中職／象猿連兩周割喉戰 上半季爭王這6場都很關鍵

中職本季賽事開打兩個月，中信兄弟隊從開季三連敗、排名最後，一路拚到只差一勝就可首次躍居榜首，今天在台中主場對戰富邦悍將隊固然重要，更關鍵是接下來對樂天桃猿隊連續兩個三連戰，兩隊勢必傾巢而出、全力搶勝。

猿隊最近十戰只有3勝7敗，兄弟拚出8勝2敗，目前六連勝也是球隊本季最長連勝紀錄，雙方已無勝差，猿隊 勝率只領先千分之五，兄弟今天只要擊敗悍將隊，就可以半場勝差超前。

兄弟今天結束「金控大戰」後，明天作客桃園球場，對猿隊展開三連戰首戰，雙方推出廖乙忠、霸能登板先發，如果猿隊打線夠力，霸能有機會成為全聯盟第一個投出五勝的投手。

兄弟14日對猿隊三連戰結束後，16、17日先在新莊球場對悍將隊二連戰，19到21日回到台中洲際球場對猿隊進行三連戰，形同兩隊割喉戰續集。

猿隊、兄弟本季已對決九場，猿隊暫以5勝4敗領先，但兄弟最近對戰二連勝，兩隊接下來兩次三連戰，每場輸贏都很關鍵。 中信兄弟不甘示弱 報系資料照

中職上半季賽事已過半，四隊出賽在32到38場之間，悍將、統一獅隊目前勝率都不到五成，除非接下來戰況出現戲劇性變化，猿隊、兄弟爭王態勢恐怕會愈來愈明顯。