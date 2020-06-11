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中職／猿隊領先地位岌岌可危 尼寇力表現不振降二軍
樂天桃猿隊洋投尼寇力近況不振，最近兩場先發狂失14分、吞下三連敗，今天遭總教練曾豪駒下放二軍調整，另一名洋投威拉諾升上一軍。
尼寇力昨天對統一獅之戰先發6.2局，投120球寫下來台單場新高，被揮出12支安打（包括兩支全壘打）也是最慘，失八分吞敗，猿隊排名第一的地位快要不保。
尼寇力本季六場先發投出1勝3敗、防禦率6.31，4月28日初登板，對富邦悍將隊投八局、無失分奪勝，接下來五戰有四戰失分至少六分，再也不知勝投滋味。
威拉諾今年只在一軍出賽一場，4月17日對悍將先發四局失八分、無關勝敗，在二軍七場先發投出五連勝、防禦率2.78。
猿隊最近六場比賽只拿一勝、近10戰3勝7敗，上半季排名雖居第一，和中信兄弟隊之間已無勝差，兄弟今天只要在台中擊敗悍將，猿隊就掉到第二。
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