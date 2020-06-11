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中職／官方推特加上TW 球迷對圖案看法不一

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職官方推特申請專屬表情符號，但美感引發網友爭論。 截圖自推特
中職官方推特申請專屬表情符號，但美感引發網友爭論。 截圖自推特

中華職棒今天指出，為了強化聯盟官方推特與球迷互動，日前向推特官方申請專屬表情符號（Twemoji），增加貼文趣味性的同時，更可透過表情符號傳達中職在台灣的意象。

中職指出，官方推特使用族群以國際球迷為大宗，申請表情符號，以利強化國際識別度。由於推特官方表情符號（Twemoji）的圖像限制為72×72像素/約5mm×5mm，因此專屬表情符號設計朝簡單清晰，並強調中職在台灣為設計主軸，結合「中華職棒」和「台灣」兩大元素，力求在極小的圖像內清楚呈現。

中華職官方推特國際化，申請專屬表情符號（Twemoji）。
中華職官方推特國際化，申請專屬表情符號（Twemoji）。

經過推特官方多周審查，已在10日通過核准，即日起只要在貼文Hashtag「#CPBL」「#CPBLwithFans」、「#CPBLTop5plays」、「#TaiwanBaseball」及「#CPBLMilestone」，即會顯示官方Twitter專屬表情符號，歡迎國內外球迷朋友多加利用。

中職今年成為全球第一個開打的職棒聯盟，但不少國外媒體、球迷誤以為大陸職棒，一度造成話題，中職官方推特特別在聯盟LOGO上方加上TW，不料這個圖案一出，球迷看法不一、好壞都有。

中職指出，經過多款設計調整及實測，最終採用能直接表現台灣的「TW」加上中華職棒的官方Logo，呈現出這款表情符號。

中職 中華職棒

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