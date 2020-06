中職／官方推特加上TW 球迷對圖案看法不一

中華職棒今天指出,為了強化聯盟官方推特與球迷互動,日前向推特官方申請專屬表情符號(Twemoji),增加貼文趣味性的同時,更可透過表情符號傳達中職在台灣的意象。

中職指出,官方推特使用族群以國際球迷為大宗,申請表情符號,以利強化國際識別度。由於推特官方表情符號(Twemoji)的圖像限制為72×72像素/約5mm×5mm,因此專屬表情符號設計朝簡單清晰,並強調中職在台灣為設計主軸,結合「中華職棒」和「台灣」兩大元素,力求在極小的圖像內清楚呈現。

中華職官方推特國際化,申請專屬表情符號(Twemoji)。

經過推特官方多周審查,已在10日通過核准,即日起只要在貼文Hashtag「#CPBL」「#CPBLwithFans」、「#CPBLTop5plays」、「#TaiwanBaseball」及「#CPBLMilestone」,即會顯示官方Twitter專屬表情符號,歡迎國內外球迷朋友多加利用。

中職今年成為全球第一個開打的職棒聯盟,但不少國外媒體、球迷誤以為大陸職棒,一度造成話題,中職官方推特特別在聯盟LOGO上方加上TW,不料這個圖案一出,球迷看法不一、好壞都有。

中職指出,經過多款設計調整及實測,最終採用能直接表現台灣的「TW」加上中華職棒的官方Logo,呈現出這款表情符號。

