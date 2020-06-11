中職／開季等了兩個月 兄弟攻頂只差一步

中信兄弟隊今天繼續在台中洲際球場迎戰富邦悍將，雙方分別推出黃恩賜、伍鐸登板先發，兄弟只要搶下這一勝，將是本季賽事開打兩個月以來，首次躍居上半季排名第一。

兄弟昨天6：5擊敗悍將隊，樂天隊在桃園球場2：11不敵統一獅隊，兄弟、猿隊之間已無勝差，兄弟勝率只落後千分之五，今天只要擊敗悍將隊，將以半場勝差超前猿隊。

黃恩賜本季出賽六場，目前保持三連勝、防禦率4.33，今天如果拿下勝投，不但改寫個人單季最多勝紀錄（去年新人球季3勝5敗），也將是繼猿隊王溢正、霸能、悍將隊索沙、獅隊江辰晏、施子謙之後，全聯盟本季第六位奪下四勝的投手。

黃恩賜今年對戰悍將隊兩場，合計13局失七分，有六分自責，戰績1勝、防禦率4.15。

伍鐸近三季對決老東家兄弟，投球表現大起大落，前年以14勝拿下中職勝投王時，對兄弟投出7勝3敗、防禦率2.88，去年對戰卻是一勝難求，吞下5敗、防禦率6.59。

伍鐸本季出賽八場（七場先發），戰績2勝3敗、防禦率7.01，對戰兄弟兩場投出1勝1敗、防禦率4.50，比起對猿隊1敗、防禦率7.71，對獅隊1勝1敗、防禦率11.25，已是較好看的數字。