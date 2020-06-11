日職／陽岱鋼3支2、1打點 對橫濱3戰猛揮5安

旅日老將陽岱鋼近況火熱，今天對橫濱隊熱身賽擔任先發三棒、一壘手，三個打數又揮出兩支安打，攻下全隊唯一一分打點，巨人終場1：3落敗。

陽岱鋼一局下面對橫濱先發投手櫻井周斗，揮出右外野安打，送回巨人開路先鋒重信慎之介，追成1：1平手；陽岱鋼三局下又揮出中外野安打，五局下擊成游擊滾地球出局，完成三次打擊後退場。

巨人近三天對橫濱熱身賽，陽岱鋼表現夠水準，前天三次打數揮出兩支安打，攻下一分打點、跑回一分，還有一次盜壘成功。

陽岱鋼昨天以替補身分亮相，一安打、一保送，九局上面對橫濱「守護神」山崎康晃，逮中148公里速球轟上右外野看台，這支兩分砲讓巨人從原本6：8落後變成平手，最後8：8和局收場。

日職新球季開打倒數八天，陽岱鋼今天還是很猛，對橫濱這三戰合計七次打數揮出五支安打，攻下四分打點。