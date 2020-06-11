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日職／吳念庭先發敲2長打 轟上觀眾席好意外
西武獅隊今天再度展現「山賊打線」的魄力，對樂天金鷲的練習賽中，單局攻下7分，以12：8拿下勝利，吳念庭也貢獻了一發本季練習賽首轟，帶有兩分打點，加上六局上帶有一打點的二壘安打，吳念庭總計4打數2安打，貢獻3分打點，另有一次四壞保送。
西武在二局上先得一分，三局上由史班根伯格（Cory Spangenberg）的安打展開序幕，森友哉安打後，山川穗高的高飛犧牲打再添一分，接下來中村剛也、川越誠司、鈴木將平的二壘安打，將比數拉開到6：0。
#呉念庭 選手も続く！振り抜いた打球はスタンドへ！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 11, 2020
この回一挙７得点の猛攻です！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #練習試合 pic.twitter.com/OHXJpHvZcy
一出局、二壘有人，輪到生涯還未在一軍敲出全壘打過的吳念庭，在一好兩壞後，瞄準福井優也的一顆偏高143公里速球，敲出中外野兩分全壘打，回到休息區時，監督辻發彥鼓掌為他慶賀，也由於目前疫情關係，吳念庭只能與隊友空氣擊掌。
今天先發第九棒、游擊手的吳念庭說，沒有想太多，但因為川越、鈴木都敲出安打，所以想把這樣好的打擊延續下去，「打到的瞬間手感還不錯，但沒有想到會上到觀眾席。」
吳念庭在五局下移防一壘，六局上輪到吳念庭打擊，原本在一壘的鈴木將平盜壘成功，吳念庭再敲出右外野二壘安打，打下個人單場第3分打點。
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