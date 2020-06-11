中職／味全龍測試會超過200人報名 61人入選

味全龍隊今年再度舉辦自辦測試會，自6月5日開放現役甲組成棒球隊、黑豹旗16強或高中木棒聯賽16強參賽隊伍的選手申請，共吸引逾200人報名，經球隊教練團進行資格審核討論後，將邀請61位好手參與為期兩天的測試會活動。

味全龍於6月15、16日在斗六棒球場舉行測試會，第一天邀請國立台灣體育運動大學一同進行體能測驗，下午進行技術測驗，觀察球員投球、打擊和守備技巧；第二天則進行測試賽，將採取分組實戰演練，以實際比賽挑選出最後球團推薦職棒選秀名單。

味全去年自辦測試會吸引500多名選手報名，共162人進入測試會，最終球團推薦50多名選手參與中職選秀會，目前球隊中也有22人曾參加過自辦測試會，去年選秀第五指名的曾傳昇就是其中之一。

創辦人魏應充表示，為讓更多以打棒球為職志的球員有機會挑戰職棒，因此今年決定續辦測試會，並於兩天測試會提供食宿，希望讓本次參與測試會的球員都能專心測試，拿出最好表現。