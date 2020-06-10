中職／兄弟6連勝本季最長 率先20勝有利封王
中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決富邦悍將隊，洋投德保拉先發六局失五分，但隊友砲火力挺，全場揮出十支安打，周思齊、許基宏先後轟出全壘打，終場以6：5獲勝，成為上半季第一支奪下20勝的球隊。
兄弟拚出本季最長六連勝，戰績20勝15敗，上半季排名仍居第二，樂天桃猿隊19勝14敗仍居榜首，但兩隊之間已無勝差；兄弟明天再戰悍將，只要贏球就可超前猿隊，本季首次躍居榜首。
中職過去過去56個半季（1998、99單一球季），41次率先奪下20勝球隊，最後順利獲得季冠軍，封王機率7成32。
德保拉投六局被揮出五支安打，失五分有四分自責，最近投出三連勝。
悍將洋投羅力先發五局，被揮出六支安打、失四分，第二任投手王尉永投0.1局失兩分吞敗。
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