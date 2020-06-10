中職／連兩天在主場被獅咬 猿隊拚第20勝又失利

統一獅吃定樂天桃猿，今天在桃園球場打爆猿隊洋投尼寇力，以11：2獲勝，本季對戰13場以7勝6敗領先，猿隊連兩天在主場挑戰上半季第20勝失利。

猿隊本季對戰中信兄弟5勝4敗、對富邦悍將8勝3敗，唯獨對戰獅隊勝率低於五成，上半季戰績19勝14敗仍居榜首，獅隊15勝23敗繼續墊底。

獅隊先發投手施子謙用100球完成七局任務，連兩戰投滿七局，被揮出九支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第四勝，也是繼猿隊王溢正、霸能、富邦悍將隊索沙、隊友江辰晏之後，全聯盟本季第五位奪下四勝的投手，戰績4勝3敗。

尼寇力今天投完前三局未被安打，五局上被揮出三支安打、失一分，五局上再出狀況，一共被揮出五支安打，包括陳鏞基陽春砲（本季第五轟），失五分讓獅隊大幅拉開比數。

尼寇力六局上繼續挨打，被揮三安包括林祖傑兩分砲（本季第三轟），投完七局退場時用掉120球，寫下個人單場新高，一共被揮出12支安打，失八分（七分自責）吞敗，戰績掉到1勝3敗、防禦率6.31。

施子謙失兩分都是全壘打，二局、六局下分別被梁家榮（本季首轟）、林立轟出陽春砲，林立成為全聯盟第三位全壘打二位數的球員，獅隊蘇智傑13轟仍居第一、猿隊朱育賢12轟居次。