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中職／甩掉二軍打擊太隨心所欲 陽耀勳終於重返一軍

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊37歲老將陽耀勳本季初登一軍。記者藍宗標／攝影
猿隊37歲老將陽耀勳本季初登一軍。記者藍宗標／攝影

中職本季賽事開兩個月，樂天桃猿隊37歲老將陽耀勳今天首次登上一軍，對統一獅之戰擔任先發八棒、右外野手；他表示，在二軍狀況一直不錯，現在球隊狀況不好，希望可以帶領大家走出低潮。

陽耀勳在二軍出賽30場，109個打數揮出37支安打，包括4支全壘打，打擊率3成39，一共攻下23分打點，58次守備機會只出現一次失誤，笑說：「在二軍可以拿金手套獎了。」

富邦悍將隊前首席教練劉榮華，今年擔任猿隊二軍總教練，陽耀勳表示，劉榮華是要求很細膩的教練，從他身上學到很多，他對守備小細節要求非常嚴格。

陽耀勳最次近一次在一軍出賽是去年9月18日，等了快九個月重返一軍，剛好碰到球隊戰績起伏的時刻，他說：「猿隊是有實力的球隊，只要正常發揮，別隊很難打贏我們。」

開季在二軍待了兩個月，陽耀勳自認前面打擊太隨心所欲，因此狀況起伏，會把自己的經驗分享給年輕球員。

陽耀勳 樂天桃猿 富邦悍將

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