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中職／猿對戰獅沒有優勢 林岳平：和我們交手較有漏洞

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊總教練林岳平認為，對戰猿隊打平的主因是雙方隊型相似。記者藍宗標／攝影
獅隊總教練林岳平認為，對戰猿隊打平的主因是雙方隊型相似。記者藍宗標／攝影

統一獅隊目前戰績14勝23敗，上半季暫時墊底，對戰排名第一的樂天桃猿隊（19勝13敗）12場，卻以6勝6敗打平，獅隊總教練林岳平說：「也許猿隊和我們交手時，比較有漏洞。」

獅隊對戰中信兄弟隊4勝11敗、對富邦悍隊4勝6敗，唯獨對決猿隊毫不吃虧，林岳平分析原因，認為雙方隊型較像，都有攻擊、先發投手不錯，後援、守備也都差不多，就連弱點也相像。

林岳平強調，兩隊真的相似，每次打起來，雙方都有機會拿到勝利。他說：「每次交手時，就看誰的弱點凸顯較多，對方就可能贏球。」

他也預言，四隊這個月的戰況變化，將會非常有趣，猿隊壓力應該不小。

獅隊牛棚本季問題不少，林岳平坦言「人數不足」，也就是決定輸贏、可以信任的人不多，以昨天贏球方式（7：6擊敗猿隊）為例，牛棚一直失分，比賽就很辛苦。

林岳平 牛棚 樂天桃猿

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