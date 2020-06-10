日職／宋家豪三振山川穂高 三球解決吳念庭
日職樂天金鷲與西武獅隊今天舉行練習賽，宋家豪在八局登板中繼，剛好碰上替補上場的吳念庭，台將對決的結果，宋家豪只花三球就讓吳念庭敲出滾地球出局，十球結束一局的投球任務，兩隊則以1：1戰成平手。
宋家豪是今天金鷲隊第四任投手，八局下登板投球，花了五球三振掉今天打擊手感火燙的山川穂高，面對第二名打者就是吳念庭，在2好0壞後，一顆135公里的變速球讓吳念庭敲出一壘滾地出局，最後再用兩顆球讓栗山巧敲右外野飛球出局，守住1：1平手局面。
吳念庭今天僅有一次打擊機會，他在七局上代替三壘手中村剛也上場守備，九局上又因打線調整，被調往一壘，也展現自己的多工性。
山川穂高今天四打數三安打，包括六局的追平陽春砲，唯一沒有敲安打，就是面對宋家豪的打席；金鷲隊則是在二局上一度靠著鈴木大地的陽春砲取得領先。
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