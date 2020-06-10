日職／敲出追平長打 王柏融：瞄準高球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台將王柏融首次在練習賽擔任第三棒，就為火腿隊打下第一分，追平比數。 圖／聯合報系資料照片
台將王柏融首次在練習賽擔任第三棒，就為火腿隊打下第一分，追平比數。 圖／聯合報系資料照片

日職火腿隊今天對上養樂多隊，台將王柏融首次在練習賽擔任第三棒，就為火腿隊打下第一分，追平比數，今天擔任左外野手的王柏融，比賽後段因守備更動提前退場，總計2打數1安打、1打點。

王柏融首局在一出局、二壘有人的情況下，看了五顆球，其中只有一顆好球，獲得四壞保送上壘，不過接下來兩棒中田翔、渡邉諒未能繼續推進，火腿隊無功而返，養樂多隊靠著一局上荒木貴裕的陽春砲取得1：0領先。

三局下火腿啟動攻勢，清水優心、西川遙輝接連安打，一出局後輪到王柏融上場打擊，看到第一顆球就是偏紅中的112公里曲球，立刻出手，敲出右外野二壘安打，帶有一分打點，中田翔的二壘飛球也有一分打點，火腿將比數超前為2：1。

前兩打席面對吉田大喜都有好成績，尤其是關鍵的追平安打，王柏融表示：「當時有得分機會，瞄準高的球，積極去進攻，打到一顆偏高的曲球，很高興能送回跑者。」

五局下王柏融的第三個打席，面對高梨裕稔一開始就處於2好球落後，隨後不斷纏鬥到2好2壞，第7顆面對指叉球，揮棒落空遭三振，在七局上因守備更動，被換下場。

王柏融 火腿

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