中職／天母球場只週末使用 味全龍還考慮另三地

台北市體育局今天表示，龍來公司成為天母棒球場經營權最優申請人，中職味全龍領隊吳德威指出，假如議約都順利，由於天母只能在週末使用，斗六、嘉義、高雄也是考慮選項之一。

台北市體育局表示，台北市天母棒球場依據促參法民間自提方式，經公開徵求程序並辦理甄審作業，已於109年6月8日第2次甄審會議決議，由龍來球場股份有限公司成為最優申請人。

後續在完成議約及簽約作業後，將於今年10月進駐天母棒球場執行委託營運管理，並營造為味全龍職業棒球隊主場意象，預計2021年一軍賽事將由此展開。預計將投入至少新台幣4500萬元進行球場整修，包含打造主隊專屬空間、強化觀眾體驗之智慧科技、特色觀眾席、引進商品餐飲服務及球場視覺營造等各式規劃。

味全龍領隊吳德威回應，由於與台北市政府議約的龍來公司並非球團，而是頂新集團底下的公司，加上現在尚未簽約，且簽約細節繁雜，「我們不好說什麼，還需要一點時間，假如都順利，球團這邊當然有很多想法。」

吳德威也指出，天母球場的狀況比較特殊，因為職棒能使用的時間只有週末、且不能超過晚間10時，「其他時間要怎麼使用場館，怎麼規劃4500萬，不好代替他（龍來）發言。」吳德威說明，球場經營還包括前面的廣場等空間，要怎麼利用這些空間，不是在球團經營範圍裡。

味全龍隊明年即將要升上一軍，不過已經簽約的新竹球場，預計2021年才會完工，明年球隊會怎麼安排主場，吳德威說：「天母只能用週末，週間還要評估，包括斗六、嘉義、高雄，都會納入考慮，現在安排言之過早，因為5隊賽程很複雜。」