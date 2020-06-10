快訊

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

中職／天母球場只週末使用 味全龍還考慮另三地

中央社 / 台北10日電
味全龍領隊表示由於天母只能在週末使用，未來斗六、嘉義、高雄也是考慮選項之一。 聯合報系資料照
味全龍領隊表示由於天母只能在週末使用，未來斗六、嘉義、高雄也是考慮選項之一。 聯合報系資料照

台北市體育局今天表示，龍來公司成為天母棒球場經營權最優申請人，中職味全龍領隊吳德威指出，假如議約都順利，由於天母只能在週末使用，斗六、嘉義、高雄也是考慮選項之一。

台北市體育局表示，台北市天母棒球場依據促參法民間自提方式，經公開徵求程序並辦理甄審作業，已於109年6月8日第2次甄審會議決議，由龍來球場股份有限公司成為最優申請人。

後續在完成議約及簽約作業後，將於今年10月進駐天母棒球場執行委託營運管理，並營造為味全龍職業棒球隊主場意象，預計2021年一軍賽事將由此展開。預計將投入至少新台幣4500萬元進行球場整修，包含打造主隊專屬空間、強化觀眾體驗之智慧科技、特色觀眾席、引進商品餐飲服務及球場視覺營造等各式規劃。

味全龍領隊吳德威回應，由於與台北市政府議約的龍來公司並非球團，而是頂新集團底下的公司，加上現在尚未簽約，且簽約細節繁雜，「我們不好說什麼，還需要一點時間，假如都順利，球團這邊當然有很多想法。」

吳德威也指出，天母球場的狀況比較特殊，因為職棒能使用的時間只有週末、且不能超過晚間10時，「其他時間要怎麼使用場館，怎麼規劃4500萬，不好代替他（龍來）發言。」吳德威說明，球場經營還包括前面的廣場等空間，要怎麼利用這些空間，不是在球團經營範圍裡。

味全龍隊明年即將要升上一軍，不過已經簽約的新竹球場，預計2021年才會完工，明年球隊會怎麼安排主場，吳德威說：「天母只能用週末，週間還要評估，包括斗六、嘉義、高雄，都會納入考慮，現在安排言之過早，因為5隊賽程很複雜。」

味全龍 棒球 中職

延伸閱讀

參加補選不鬆口 陳其邁：高雄是我一生懸命的地方

中職／龍來天母！味全龍獲天母棒球場OT案最優申請人

影／好吃！嘉義火雞肉飯4關鍵 來嘉免費送書教你品美食

韓國瑜將卸任 國民黨立委下午高雄打氣、送暖

相關新聞

日職／敲出追平長打 王柏融：瞄準高球

日職火腿隊今天對上養樂多隊，台將王柏融首次在練習賽擔任第三棒，就為火腿隊打下第一分，追平比數，今天擔任左外野手的王柏融，...

日職／宋家豪三振山川穂高 三球解決吳念庭

日職樂天金鷲與西武獅隊今天舉行練習賽，宋家豪在八局登板中繼，剛好碰上替補上場的吳念庭，台將對決的結果，宋家豪只花三球就讓...

中職／牛棚燃燒殆盡 獅子軍難打出好成績

今年中華職棒賽季在一個月前仍呈現一強三弱的態勢，由樂天桃猿一枝獨秀。但五、六月富邦悍將及中信兄弟兩隊開始回穩，逐漸拉近與桃猿距離，甚至有可能超車。唯獨四月初表現曾令人為之一亮的統一獅卻顯得越來越後繼無

日職／張奕競爭新人王 日媒列有力候選人

日本職棒受到新冠肺炎影響，球季延後開打加上場次縮減為120場，新人王預測更加困難，日本「週刊Playboy」的記者田尻耕...

中職／新竹、台北雙主場！味全龍10月進駐天母棒球場

味全龍去年正式復活後，今年5月中與新竹市府簽約，準備入主新竹球場，近來更成為台北市天母棒球場OT案最優申請人，將於今年1...

日職／巨人「微陽性」之亂 壓力爆棚下 箭在弦上的開幕賽

日本職棒在歷經新冠肺炎肆虐陰影後，日前終於宣布本季將於6月19日正式開打。雖然季賽縮減到120場，但相較先前恐怕全季報銷的最壞結果來看，還是給了日職球迷久旱逢甘霖的滋潤。

中職／天母球場只週末使用 味全龍還考慮另三地

台北市體育局今天表示，龍來公司成為天母棒球場經營權最優申請人，中職味全龍領隊吳德威指出，假如議約都順利，由於天母只能在週...

中職／龍來天母！味全龍獲天母棒球場OT案最優申請人

台北市天母棒球場依據促參法民間自提方式，經公開徵求程序並辦理甄審作業，甄審會議已決議由龍來球場股份有限公司成為最優申請人...

中職／猿領先縮小 曾總：球隊有高低起伏

樂天桃猿隊昨天在桃園球場挑戰上半季第廿勝，五局上兩出局後，三壘手林立、二壘手林智平連續發生失誤，讓統一獅隊逮到機會延續攻...

圖／中職統一獅7：6擊敗樂天桃猿

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰統一獅，樂天桃猿今天派出卡本特對上統一獅的江辰晏。樂天桃猿先發投手卡本特投五局失4分吞敗，統一...

中職／猿隊兩次致命失誤 遭獅隊阻擋上半季第20勝

樂天桃猿隊今天在桃園球場對決統一獅隊，打完前四局0：1落後，五局上兩出局後，三壘手林立、二壘手林智平連續發生失誤，讓獅隊...

圖／中職統一獅暫時4：2領先樂天桃猿

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰統一獅，樂天桃猿今天派出卡本特對上統一獅的江辰晏。樂天桃猿先發投手卡本特目前五局投完失4分，統...

熱門新聞

中職／牛棚燃燒殆盡 獅子軍難打出好成績

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

薪資談不攏+克難式選秀 美國職棒大浩劫來臨？

中職／兄弟包辦打擊榜前十傑一半 對決羅力拚第20勝

NBA／補強季後賽戰力 傳熱火有意簽卡珍斯

日職／敲出追平長打 王柏融：瞄準高球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。