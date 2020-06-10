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中職／新竹、台北雙主場！味全龍10月進駐天母棒球場

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市天母棒球場。圖／台北市體育局提供
台北市天母棒球場。圖／台北市體育局提供

味全龍去年正式復活後，今年5月中與新竹市府簽約，準備入主新竹球場，近來更成為台北市天母棒球場OT案最優申請人，將於今年10月進駐天母棒球場，亦即新竹、台北雙主場，2021年職棒一軍賽事可望從此展開。

 天母棒球場自1999年竣工至今，已辦理2001年第34屆世界盃棒球錦標賽、2015年第一屆世界12強棒球賽及2017台北世大運棒球賽等多場國際大型棒球比賽，創造許多感動與經典回憶。

體育局表示，為改善天母球場設備，今年1月投入新台幣8000多萬元進行整修。味全龍職業棒球隊2019年5月加盟中華職業棒球聯盟後，積極尋找球隊主場，味全龍球團以民間自提，並通過公開甄審，取得「台北市天母棒球場民間自提營運移轉OT案」最優申請人資格，預計將投入至少4500萬元進行球場整修，包含打造主隊專屬空間、強化觀眾體驗之智慧科技、特色觀眾席、引進商品餐飲服務及球場視覺營造等各式規劃。 

體育局長李再立表示，天母棒球場自興建完成後，除了提供職棒賽事使用，也提供高中黑豹旗、業餘甲組爆米花、大專棒球聯賽、國際棒球邀請賽等賽事使用，並作為國家代表隊及臺北城市棒球隊練習場地。

為促進民間棒球運動發展，李再立說，此OT案中特別保留120天公益檔期，開放業餘棒球訓練及賽事使用，連結民間委託營運廠商資源，推廣棒球運動、培育棒球運動人才，同時帶動天母商圈發展。

城市棒球隊 味全龍 黑豹旗

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