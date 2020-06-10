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日職／張奕競爭新人王 日媒列有力候選人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日投手張奕被日媒看好是新人王有力候選人之一。 報系資料照
旅日投手張奕被日媒看好是新人王有力候選人之一。 報系資料照

日本職棒受到新冠肺炎影響，球季延後開打加上場次縮減為120場，新人王預測更加困難，日本「週刊Playboy」的記者田尻耕太郎撰文指出，歐力士的台灣好手張奕是有力候選人之一，不過加入職棒的高中生可能因延後開打，更具新人王競爭力。

報導指出，過去十年間，兩聯盟合計20名新人王得主，有16人都是大學生或是社會人球隊出身，剩下四人則是職棒二年級生，上一次高中生拿下新人王已是2007年樂天金鷲的田中將大，再之前則是1999年的西武獅隊松坂大輔，高中生要挑戰新人王難度不小。

日職新人王規定，登錄為支配下選手5年內，投手前一年登板30局內、打者60打席以內，就可競爭，前年開始棄打從投的張奕，去年首度被登錄支配下，一軍出賽僅27.1，仍保有資格。

田尻耕太郎指出，陽岱鋼的表弟張奕在2016年以野手身分加盟歐力士隊，轉任投手後在去年球季有巨大轉變，拿下職棒生涯首勝，並在世界12強棒球賽代表台灣投出好成績，獲選大會全明星隊的先發投手，擁有150公里速球，以及出色的身體能力。

而高中畢業生投入職棒，大多需要時間打底，培養體能、肌力，而今年因為延後開打，讓高中生有更充足的準備，其中最受矚目的當然是被稱為是「令和怪物」的羅德隊投手佐佐木朗希，5月26日就在實戰打擊練習時投出160公里的球速。

田尻耕太郎另外點名的候選人還包括西武隊平良海馬、羅德隊藤岡裕大、日本火腿河野龍生、樂天隊小深田大翔；央聯方面則有養樂多隊奧川恭伸、巨人隊戸郷翔征、山下航汰、廣島隊森下暢仁等人。

張奕 西武獅 樂天金鷲

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