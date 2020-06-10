中職／牛棚燃燒殆盡 獅子軍難打出好成績

今年中華職棒賽季在一個月前仍呈現一強三弱的態勢，由樂天桃猿一枝獨秀。但五、六月富邦悍將及中信兄弟兩隊開始回穩，逐漸拉近與桃猿距離，甚至有可能超車。唯獨四月初表現曾令人為之一亮的統一獅卻顯得越來越後繼無力，場差逐漸被拉開，目前教練團還沒有解決方法。

結束了7年五冠的獅王時代後，2015年開始獅隊戰績一落千丈，球隊開始著手換血，總教練也換了又換，從陳連宏、郭泰源、黃甘霖、劉育辰到現在的林岳平。到2018年時，新人養成開始出現成效，投手有施子謙、江辰晏、陳韻文，加上邱浩鈞及王鏡銘，無論先發及牛棚都有掌控比賽能力；打者方面，蘇智傑、陳傑憲、吳桀睿也都打出接班態勢，使得這個球季成為獅隊近幾年唯一勝率破5成的一年，在季後挑戰賽還擊退悍將，挺進台灣大賽，並在猿隊先拿一勝的優勢下，還一度扳平戰局。

統一獅在2018年總冠軍賽雖然敗給桃猿，但他們充滿年輕活力的團隊仍被視為是未來的勁旅，想不到現在看起來卻是師老兵疲。 聯合報系資料照片

然而到了2019年，獅隊陷入隊史最恐怖的傷兵潮，超過20位球員同時出現傷痛。傷兵包含羅里奇、羅錦龍、江辰晏、黃竣彥、鄧志偉、吳桀睿、陳傑憲、陳鏞基、林靖凱、羅國龍、潘武雄、鄭鎧文、江亮緯、唐肇廷等，加上郭阜林陷入大低潮，先發陣容少了一半以上。而這樣的狀況，已經不是中職的二軍制度可以負擔，因此戰績受到影響，總教練黃甘霖也黯然請辭，最終球隊只勉強保住4成勝率，吞下隊史最慘的70敗成績。

今年球季獅隊重新出發，由林岳平升任總教練，高志綱擔任首席教練，另外還聘請前大聯盟投手教練納瓦洛。打擊部份2018年的主力戰將們都已歸隊，還加入了強打林安可，打線已能排出最佳陣容。投手部份除羅里奇外，另外找來三位大聯盟經歷的洋投洛奇、費爾本及達尼爾助陣，搭配江辰晏、施子謙、陳韻文等本土投手，即使不被看好，理應還是有能力與其他隊一較高下。

統一獅本季打線兇猛，多位球員都有長打能力，早已非昔日吳下阿蒙，其他三隊一不小心就會被獅子大咬一口。 聯合報系資料照片

但是獅子軍的現況卻是敬陪末座，而且與前三隊已有較大的場差。在打擊部份，他們無論得分、打擊率等，整體成績與其他球隊沒有差異很大。而且蘇智傑、林安可及郭阜林，3人至今就合計貢獻30轟，是今年最凶猛的打擊組合。再加上陳傑憲傷癒歸隊後安打能力依舊亮眼，團隊打線具有一定的破壞能力。

至於在投手這個環節，獅隊由投手出身的林岳平擔任總教練，並聘請外籍投手教練，反而出現不小的問題。江辰晏及施子謙還能穩住戰局，目前都拿下3勝的成績，陳韻文則勞苦功高拿下4次救援成功。但外援部份狀況就有點撲朔迷離，加上納瓦洛對於投手的調度有不一樣的思維，目前貢獻十分有限。

如果統一牛棚好手沒在五月就崩盤，讓終結者陳韻文有正常的出場機會，獅隊應當能打出不錯的成績才對。 聯合報系資料照片

獅隊的挫敗其實最主要是因為太過份保護先發投手，造成牛棚過度使用，讓球員越投越不理想。4月12日今年賽季的歷史性首戰，獅隊以牛棚車輪戰拚戰到延長賽，最終擊退中信兄弟。這場比賽球員將士用命，表現非常精彩，但後續大部份的比賽，調度幾乎都如法炮製，部分投手天天出賽，很難長期維持手感。包含林航、劉軒荅等都是此，最後慘被下放二軍，團隊投手戰力無法像2018年一樣延伸至終結者陳韻文，戰績怎能提升？

以獅隊目前牛棚投手表現而言，陳韻文除了保送偏多外，幾乎是現在最穩定的終結者，但他17場出賽僅拿4次救援成功，實在太浪費。獅隊這兩個月的調度，已經把可用的牛棚都燃燒殆盡，要能夠重現2018年的榮景，就需從投手調度開始改變，讓林航、劉軒荅、邱浩鈞等球員好好調整，讓戰線能夠維持到王牌終結者上場，下半季或許應還能重現生機。