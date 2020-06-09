中職／猿隊兩次致命失誤 遭獅隊阻擋上半季第20勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

樂天桃猿隊今天在桃園球場對決統一獅隊，打完前四局0：1落後，五局上兩出局後，三壘手林立、二壘手林智平連續發生失誤，讓獅隊逮到機會延續攻勢，攻下三分拉開比數，終場以7：6獲勝，猿隊挑戰上半季第20勝失利。

獅隊左投江辰晏用115球完成先發五局任務，被揮出六支安打、失兩分，開季二連勝後四連勝，繼猿隊王溢正、霸能、富邦悍將隊索沙之後，成為本季第四位奪下四勝的投手，四人並列全聯盟最多勝投手。

猿隊洋投卡本特先發五局，被揮出六支安打，失四分只有一分自責，本季戰績掉到2勝2敗，最近四場先發被攻下20分，其中14分自責。

他投完前三局只被揮出一支安打，四局上被林安可、陳鏞基安打、蘇智傑高飛犧牲打攻下第一分，五局上林立、林智平守備連出狀況，林安可、陳鏞基連揮二壘打，獅隊再得三分，成為雙方勝敗關鍵。

林立三打數三安打，打擊率從3成95升至4成09，躍居全聯盟榜首，獅隊陳傑憲3成97仍是第二，林泓育連四打數掛零，從4成04掉到3成87，原來領先地位降到第三。

猿隊今天不敵獅隊，本季對戰12場各獲六勝，猿隊領先兄弟勝差只剩一場，兩隊明天同時在桃園、台中出賽，都有機會率先20勝，獅隊終止四連敗。

林立 陳鏞基

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