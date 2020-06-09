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中職／兄弟包辦打擊榜前十傑一半 對決羅力拚第20勝
中信兄弟隊明天在台中洲際球場和富邦悍將隊交手，雙方推出德保拉、羅力登板先發，這將是兄弟本季首次對決羅力，兄弟上半季第20勝能否到手值得觀察。
羅力去年12勝紀錄，從兄弟拿到五勝最多，對戰九場投出5勝2敗、防禦率2.10，本季出賽三場對樂天桃猿隊二連勝、對統一獅隊一敗，防禦率4.67。
德保拉今年出賽七場，戰績2勝5敗、防禦率4.89，開季五連敗後二連勝，對決悍將兩場都吞敗，合計13.1局失七分，對戰防禦率4.72。
中職打擊排行榜前十傑，兄弟球員包辦五人最多，王威晨打擊率3成63名列第四、江坤宇3成61第五、詹子賢3成49第七、張志豪3成46第九、蘇緯達3成45第十，悍將球員無人躋身前十名。
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