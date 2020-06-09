中職／兄弟包辦打擊榜前十傑一半 對決羅力拚第20勝

今年有多位曾打過韓職KBO聯盟的洋將在中職效力，除了富邦的羅力(Mike Loree)以及本季回鍋的索沙(Henry Sosa)之外，其他還有統一的洛奇(Donn Roach)、費爾本(Ryan Fe

2020-06-09 07:00