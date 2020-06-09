中職／林泓育蹲捕勝率高 曾豪駒暫時只能排DH

樂天桃猿隊今天在桃園球場和統一獅隊交手，如果戰況順利，有機會成為上半季首支奪下20勝的球隊，「小胖」林泓育再扛指定打擊（DH）任務，嚴宏鈞蹲捕和洋投卡本特搭配，猿隊總教練曾豪駒強調，林泓育暫時還是以打擊為主。

林泓育5月10日對中信兄弟之戰，因為擋球造成左手拇指撕裂傷，錯過猿隊接下來九場比賽，6月2日重返一軍、補足打席數後，重新登上打擊排行榜，目前打擊率4成04排名第一，也是全聯盟唯一四成打者。

曾豪駒表示，林泓育復原狀況已達七、八成左右，如果擔任捕手，接球會承受重量，就算擋球也有影響，暫時仍以DH為主。

猿隊雖上半季排名第一，但最近被兄弟一路緊咬，只領先1.5場勝差，曾豪駒笑說：「有發現林泓育蹲捕時，球隊勝率較高，這也是沒辦法的事。」