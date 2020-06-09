中職／猿隊牛棚狀況多 曾豪駒要投手勇敢對決

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰統一獅隊，推出洋投卡本特登板先發，總教練曾豪駒考慮讓他首度以投一休四的節奏，14日再戰中信兄弟隊。

猿隊本周五場比賽都在桃園主場，先對獅隊二連戰，再對兄弟三連戰，曾豪駒打算用三名洋投卡本特、霸能、尼寇力應付四場比賽，本土投手只用一人，將從洪聖欽、江國謙二擇一，力保排名第一優勢。

猿隊今天將挑戰上半季第20勝，如果順利將是首支達到這個數字的球隊，本周對兄弟三連戰更是場場關鍵，曾豪駒說：「沒試過讓卡本特投一休四，可考慮一下，有和他討論過，再看看。」

卡本特目前出賽七場，投出2勝1敗、防禦率4.22，最近三場比賽有兩場失分超過六分，三戰合計失16分。

曾豪駒表示，卡本特進壘角度有些偏高，他自己也知道，但投球沒太大問題，透過比賽再修正就OK。

猿隊後援投手群（未含終結者）防禦率8.84是四隊最高，曾豪駒認為，選手的心態要調整，站上投手丘如果害怕，就沒辦法做好事情。

他說：「大家技術面都差不多，只要勇敢對決，投球就不會太閃，畢竟投手主動、打者被動，就算失投也不一定被打。」