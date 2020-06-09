中職／兄弟愈逼愈近 曾豪駒：他們很有霸氣、不怕失敗

樂天桃猿隊近況有些低潮，儘管排名仍居榜首，但遭中信兄弟隊追到只領先1.5場勝差，猿隊總教練曾豪駒說：「球隊本來就會有高低起伏，兄弟這陣子調整真的不錯。」

猿隊最近11戰只有4勝7敗，兄弟近14戰衝出10勝4敗、目前5連勝，成為猿隊挑戰上半季冠軍最大威脅。

猿隊12到14日將在桃園球場對兄弟進行三連戰，每場輸贏都很關鍵；曾豪駒強調，兄弟目前架構不錯，對決他們要多注意，不過最大重點還是球隊本身狀況。

他說：「別人調整好是他們的事，自己要把狀況調整好。」

兄弟近況正處高峰，目前19勝和猿隊相同，15敗比猿隊多3敗；曾豪駒表示，兄弟很有霸氣、不怕失敗，他們攻擊調整不錯，關鍵打擊和擊球策略都很好，中繼、後援投手也不錯。

曾豪駒說：「猿隊也必須調整出這種心態，勇於對決。」