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中職／王溢正感覺力不從心 希望身體聽話
樂天桃猿隊34歲左投王溢正前天身體問題下放二軍，錯過本周輪值先發機會，他表示，肩膀有發炎狀況，其他地方都OK，投球久了會耗損，這是正常現象。
王溢正目前四勝和隊友霸能、富邦悍將隊索沙並列全聯盟第一，本周排名可能出現變化。
王溢正已接受PRP（高濃度血小板血漿注射）治療，他說：「之前肚子痛影響控球，導致肩膀不舒服，恢復也較慢。」
2013年返台加盟猿隊，今年是生涯第八季，王溢正目前61勝紀錄在中職史上排名12，也是隊史最多勝投手，他說：「年紀愈來愈大，有時會有力不從心的感覺，要好保護自己，也希望身體聽話。」
猿隊總教練曾豪駒不擔心王溢正的狀況，投手群調度也不受影響，他表示，王溢正是左肩旋轉肌發炎，休十天就沒問題。
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