日職／靠保送上壘 王柏融兩打數繳白卷

日本火腿今天在熱身賽遭遇養樂多隊，王柏融未延續連兩戰出賽都開敲全壘打的氣勢，兩打數繳了白卷，靠一次四壞保送上壘，火腿的兩轟來自中田翔與萬波中正，終場以3：5不敵養樂多。

王柏融上周五和周六連續兩戰開轟，周日休兵，今天在面對養樂多之戰擔任先發第五棒、指定打擊，對壘養樂多洋投伊諾爾（Gabriel Ynoa），首打席敲出一壘方向滾地球出局，第二席則是吞下三振。

王柏融第三打席面對左投長谷川宙輝，對決7球後選到保送，總計此役2打數沒有安打、吞下1K。

火腿的3分全靠全壘打敲回，中田翔貢獻兩分砲，替補上場的20歲日本、剛果混血小將萬波中正在第八局敲出陽春砲，終場不敵村上宗隆三分砲領銜的養樂多隊。