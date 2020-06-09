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中職／全猿主場本季首度賽後演出 八三夭14日桃園開唱

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「八三夭」樂團將於14日猿隊主場賽事賽後開唱。圖／樂天桃猿提供
「八三夭」樂團將於14日猿隊主場賽事賽後開唱。圖／樂天桃猿提供

中職賽事逐步恢復正常體驗，樂天桃猿宣布今年賽季受疫情影響後的首場賽後表演，將由「八三夭」樂團在6月14日於桃園國際棒球場開唱。

猿隊6月「想見你」企畫，邀「八三夭」樂團在6月14日於桃園棒球場開唱，當天也將是自疫情影響以來，第一場安排賽後表演的全猿主場賽事，不用等到動紫趴，先唱出防疫的信心。

由主唱阿璞、小橘、霸天、劉逼與阿電組成的搖滾樂團「八三夭」，是台灣相當具有代表性的樂團，擁有多首人氣歌曲，2016年丶2017年都是「動紫趴」的座上賓，近來音樂作品豐富，在這兩年的動紫舞台熱情開唱，吸引超過萬人進場，現場為大家留下美好的動紫回憶。

人氣樂團八三夭這次響應「想見你」企劃，將擔任賽後演出，主唱阿璞表示，「每年在全猿主場表演，都被10號隊友的應猿氣勢震撼到，疫情影響了大家的生活，但是阻止不了大家一起唱跳的決心。」

八三夭將在14日賽後帶來有如動紫趴般的演出，一首接一首，包括去年人氣單曲「想要見你想見你想你」。

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