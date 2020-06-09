棒球／余謙跟著劉致榮訓練盼變更強 目標還是旅外

去年U18世界盃MVP、開南大學投手余謙，今天替玉山盃青棒賽冠軍戰開球，他近期跟著劉致榮自主訓練，盼強化身體、提升球速，也透露今年投入選秀機會不大，「目標還是旅外」。

去年U18世界盃棒球賽，余謙冠軍戰對美國隊先發好投壓制，幫助中華隊拿下冠軍，獲選大會最有價值球員（MVP），今天現身三重棒球場，替玉山盃青棒賽冠軍戰開球。

余謙去年高中畢業後，升上開南大學，春季聯賽5月初後援登板僅投3球，因為腰部不舒服退場，余謙透露，不是什麼嚴重的傷勢，腰部稍微有點拉傷，教練團讓他完整休息，目前已經可以正常投球。

余謙表示，升上大學後，有一陣子狀況不是很好，球速掉得很快，今年初透過旅美紅襪隊投手劉致榮介紹，跟著到黑山羊訓練中心，重點在加強身體的核心，也提到腰容易不舒服就是因為核心肌力不足夠。

余謙也提到，其實訓練中心給的東西不會差太多，訓練除了希望把身體練強壯之外，也希望球速可以再突破；余謙目前最快球速150公里。

余謙高中畢業時一度有意投入中職選秀，但後來經過家人建議，選擇先讀大學、等待旅外機會。今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，想爭取旅外難度高，被問起會不會選擇先投入中職選秀，余謙表示，今年投入選秀機會不大，「先想辦法維持訓練、強化自己，目標還是旅外 」。