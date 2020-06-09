棒球／亞青賽也延期 12月下旬高雄登場

受到新冠肺炎影響而推遲的國際賽事再加一，原訂9月6日到12日在高雄登場的U18亞洲青棒錦標賽，確定延期到12月下旬。

玉山盃全國青棒錦標賽今天上午10點將進行冠軍賽，由桃園市對上高雄市，也將決定亞青賽組隊權花落誰家，但今天上午先一步確定原訂9月進行的亞青賽，延期到12月再辦。

中華棒協表示，2020年亞洲青棒錦標賽確定延期到12月下旬，地點仍維持在高雄澄清湖與立德棒球場，昨天也已通知亞洲各會員國這項決定。

由於新冠肺炎疫情作祟，海外出賽暫時仍有太多未知數，像是高校野球幾乎全面停擺的日本，組隊、集訓都有困難，更不可能出國參賽，早在上個月就傳出考慮放棄比賽，現在賽事確定延期後將可重新評估。