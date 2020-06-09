日職／一軍登錄放寬31人 台將出賽機會增

日本職棒將在6月19日開打，因應密集賽事，聯盟在昨天開會討論對應措施，確認今年一軍登錄人數從29人增加到31人，洋將也放寬為5人。

日職受到新冠肺炎疫情打亂賽季，如今終於步步接近開季，雖推遲近三個月，但球季僅微幅縮水120場，為了消化賽程，各隊將面臨單周六連戰的緊繃賽程，昨天聯盟開會確認「感染擴大防治條例2020」（簡稱「特例2020」），確認新賽季各項特別措施。

其中包括一軍登錄人數從29人增加為31人，洋將從4人增加為5人，延長賽只打10局，減輕球員的出賽負擔。

球員登錄人數放寬，對台灣球員拚戰日職也可能帶來更多出賽空間，本季在日職打拚的台將共八人，除了王柏融、宋家豪、陳冠宇外，還有阪神虎呂彥青和樂天金鷲王彥程，效力讀賣巨人的陽岱鋼、歐力士隊張奕、西武獅吳念庭則是不占洋將名額。