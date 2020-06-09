日職／韓國經驗大失敗 半數洋將不到兩年就再見

今年有多位曾打過韓職KBO聯盟的洋將在中職效力，除了富邦的羅力(Mike Loree)以及本季回鍋的索沙(Henry Sosa)之外，其他還有統一的洛奇(Donn Roach)、費爾本(Ryan Feierabend)、中信的羅傑斯(Esmil Rogers)，及樂天的霸能(Lisalverto Bonilla)等，不論這幾名投手在韓職的成績如何，他們本季在台灣至今的表現卻是有好有壞，羅力、索沙、霸能及費爾本還算穩定，洛奇及羅傑斯兩人則是已被降至二軍；這幾年也有不少曾打過韓職的洋將轉戰日本，或許是因為層級實力不同，幾乎全軍覆沒。

中信兄弟先發投手羅傑斯在韓職3個球季戰績13勝9敗、防禦率3.58，但來到中職後在一、二軍都慘遭修理，表現讓球迷非常失望。 聯合報系資料照片

過去十季在日職上過一軍的前韓職洋將共9人，其中投手人數多於打者，打者有10年軟銀的佩塔吉尼(Roberto Petagine)、16年羅德的納瓦羅(Yamaico Navarro)、18年阪神的羅薩里歐(Wilin Rosario)這3人，其中佩塔吉尼是在日職先打過6年，之後再輾轉到美國、韓國打球，重回日職時已年近40歲，打完一年後未被續約；納瓦羅則是在韓職兩季總共交出近3成打擊率、79轟、235分打點的成績後轉戰日職，不過在羅德出賽82場只打出10轟、44分打點，打擊率只有2成17，季後也沒被續約；在韓職兩季也打出多達70轟的羅薩里歐(Wilin Rosario)更是大笑話，18年頂著阪神史上最高薪洋將的頭銜風光加入，結果第一年只出賽75場，打擊率不到2成5，只有8轟及40分打點，季後當然被釋出。

投手則是較多的5人，11年樂天的希曼尼茲(Kelvin Jimenez)前一年在韓職拿下14勝，但在日本的兩季只有6勝17敗的表現；神盾(Chris Seddon)13年在韓職以14勝拿下勝投王，隔年被巨人簽下，但14年同樣只有4勝5敗防禦率4.67的成績，季後未被續約進而轉戰中職Lamigo，之後又在韓台兩國效力過，但成績都不佳；安狄(Andy Van Hekken)也是曾在台韓日三國打過職棒的球員，他在韓職前後共打過6年，總共有73勝42敗3.56防禦率的不錯表現，但在日職西武只打了一季，0勝4敗，防禦率還超過6；在韓職以先發為主的赫夫(David Huff)，18年轉戰養樂多，季初先發表現不佳，季中被調往中繼，去年拿下26個中繼點，但防禦率在4左右，今年離開日本回到美國發展。

中信兄弟先發投手羅傑斯在韓職3個球季戰績13勝9敗、防禦率3.58，但來到中職後在一、二軍都慘遭修理，表現讓球迷非常失望。 聯合報系資料照片

投手中唯一稱得上成功的是軟銀的范登賀克(Rick van den Hurk)，他14年在韓職三星拿到13勝，並以3.18奪下防禦率王，15年起轉戰日職，創下14連勝的日職新紀錄，到去年的5個賽季為止，共交出41勝17敗3.50防禦率的成績，不過他的傷勢是比較大的問題，去年甚至只有出賽3場。

前年羅薩里歐的挫敗似乎沒有打擊到阪神的信心，去年季後再度用1億2千萬日幣簽下了洋砲桑德斯(Jerry Sands)，桑德斯過去兩年都在Kiwoom英雄，19年球季以113分打點拿下打點王，39支二壘打及285個壘打數同時也是聯盟最多，全壘打也有28支，打擊率也超過3成，算是一門大砲。不過他在3月初日職官辦熱身賽中出賽8場，雖有2轟陽春砲，但21個打數只有5支安打，打點則是全壘打的2分，吞下7次三振，打擊率不到2成5；近期恢復的練習賽，桑德斯雖有開轟，但14個打數也是只有2支安打，被三振數仍高達6次，看起來尚未適應日職投手的球路。

今年另一名從韓職轉戰日職的是巨人的桑契斯(Ángel Sánchez)，他去年在SK飛龍投出17勝5敗2.62防禦率的成績，年底被巨人以隊史上洋將最高薪3億4千萬日幣年薪的2年合約簽下，期待能補上山口俊離隊後的先發投手空缺，不過他在3月初的熱身賽登板過3場，其中2場是先發，投7.2局就被打出13支安打，包括2支全壘打，丟掉9分自責分，防禦率高達10.57；6日對養樂多的練習賽是他最近一次先發，投4.2局就用了近百球，被打出8支安打，失掉4分自責分，內容仍然不理想。

歷史再往前翻，在日職成功除了范登賀克之外的非亞洲球員，也僅剩下效力過橫濱及中日共6年的240轟洋砲伍茲(Tyrone Woods)，以及上一篇文章中提到，打了11年已不佔洋將名額的費南德茲(Jose Fernandez)兩人而已，截至去年為止，有約7成經由韓國轉戰日本的洋將撐不到兩年，如果再加上今年的這兩名洋將至今的表現又不算好，韓國經驗在日職可說是大大的失敗。