中職／猿隊有機會率先20勝 江辰晏拚4連勝全力阻擋

中職球季賽明天移師桃園球場，樂天桃猿隊對統一獅進行二連戰首戰，雙方推出卡本特、江辰晏登板先發，猿隊如果順利搶勝，將是上半季首支達到20勝的球隊。

中職各隊上半季出賽數都已過半，猿隊、富邦悍將打完31場，中信兄弟隊34場，獅隊更達36場。

猿隊目前19勝12敗排名第一，兄弟19勝15敗居次，兩隊之間只有1.5場勝差；兄弟後天在台中洲際球場對決悍將，也要挑戰上半季第20勝，猿隊同日再戰獅隊，就看誰先達陣。

卡本特本季七場先發，投出2勝1敗、防禦率4.22，對戰獅隊三場拿下一勝，但防禦率6.89並不理想。

江辰晏五場先發紀錄，戰績3勝2敗、防禦率6，對決猿隊兩場投出一勝一敗，合計九局失15分都是自責分，防禦率高達15。

值得一提的是，江辰晏三日對悍將之戰先發七局，只被揮出三支安打，失兩分奪勝，不但演出個人本季第二場優質先發，也是獅隊今年首位投滿七局的投手，明天挑戰四連勝很有看頭。