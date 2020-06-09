中職／獅隊9日交手桃猿 江辰晏先發拚止敗

2020年的樂天金鷲隊，無論內外都是相當受矚目的一支球隊。 對內而言，他們持續這兩年「石井一久式」的補強。對外指的是他們在經營上的海外戰略。進軍台灣市場，入主買下了中華職棒的桃猿隊，將Lamig

2020-06-08 07:00