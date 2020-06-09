中職／獅隊9日交手桃猿 江辰晏先發拚止敗

中央社 / 台北8日電

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊近期4連敗，明天起作客桃園棒球場2連戰樂天桃猿隊，首戰由本土投手江辰晏先發，桃猿由洋投卡本特（Ryan Carpenter）先發。

江辰晏目前為止本季一軍先發出賽5場，戰績3勝2敗，出賽防禦率6.00，本季對戰富邦悍將隊成績最亮眼，拿下2勝、對戰防禦率1.50。

江辰晏本季對戰桃猿2場，戰績1勝1敗，總計投9局，對戰防禦率偏高15.00，尤其對桃猿打者林立沒輒，對戰5打數都被敲出安打，包括1發全壘打；林立近期手感火燙，打擊率3成95，全壘打數累積9轟。

卡本特目前為止本季7場先發出賽，戰績2勝1敗，出賽防禦率4.22，但對戰獅隊數據不理想，總計3場先發僅拿1勝，對戰防禦率6.89。

獅隊強打者蘇智傑目前本季累積13發全壘打，暫居中職全壘打王，與卡本特對戰打擊率2成50，曾從卡本特手中敲出1轟；獅隊對卡本特打得最順手的球員為陳鏞基，對戰5打數敲出5支安打。

江辰晏

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