我是MVP／江坤宇棒子愈來愈熱 打擊率3成61全聯盟第5
比賽時間：
6/7 星期日（編號第80場）
對戰組合：
MVP :
中信兄弟 江坤宇
單場成績：
四打數兩安打，兩分打點
中信兄弟隊一度落後六分，最後以9：8擊敗統一獅隊，八局下攻下四分成為逆轉戰局的關鍵，「二年級生」江坤宇在一、三壘有人時，從獅隊第三任投手黃竣彥的手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點成為致勝一擊，生涯首次獲選單場MVP。
江坤宇之前因為生涯首轟、首安，賽後都站上舞台，他說：「就差單場MVP，很興奮。」
江坤宇打擊率升至3成61，在中職打擊排行榜名列第五，在隊上只落後王威晨的3成63；兄弟本季首次單周五戰全勝，最近11戰搶下9勝，戰績升至19勝15敗，只落後排名第一的樂天桃猿隊（19勝12敗）1.5場勝差。
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