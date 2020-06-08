聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿、悍將 補賽周「很硬」

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園報導
補賽周賽程密集，猿隊總教練曾豪頭大。圖／聯合報系資料照片
補賽周賽程密集，猿隊總教練曾豪頭大。圖／聯合報系資料照片

昨天是中華職棒防疫鬆綁第一天，猿隊球迷還沒機會享受到不用戴口罩加油的樂趣，樂天桃猿富邦悍將隊之戰，就因雨勢關係，宣布延賽。攤開補賽賽程，猿隊與悍將隊各有九場要打，也難怪猿隊總教練曾豪駒苦笑著說：「很硬啊。」

中職上半季已有十三場比賽因雨延期，另有兩場保留比賽，猿隊、悍將隊各有九場，並列最多，再來是中信兄弟隊七場、統一獅隊五場，補賽期間一共十四天，扣掉周一休兵，如何安排賽程是項考驗。

對於未來補賽周可能的密集賽程，曾豪駒坦言，對投手安排較為擔心，無論先發輪值或是牛棚投手，都需要費心思量。補賽同樣多的悍將隊總教練洪一中則說：「時間到了再擔心，到時候還要看選手狀況，現在不用先想那麼多。」

猿隊目前投手戰力最傷腦筋，昨天王溢正下放二軍後，凸顯缺少先發備位投手的缺點，牛棚防禦率七點三九也居高不下，曾豪駒表示，二軍有好表現的投手都有在注意，「有適合的就會升上來。」

中職今年因疫情關係，上半季取消周日雙重賽的補賽辦法，所有延期賽事預計在上半季尾聲，再一併公布補賽賽程，補賽周安排在七月六到十九日，下半季則定在七月廿四日開打。

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／桃猿9場補賽在等 曾豪駒：很硬

中職／王躍霖腹痛未上猿險遭翻盤 曾總：是突發事件

中職／下半季球不彈了 洪總：守備減壓

中職／調降恢復系數有利投手 曾豪駒：球員要提升技術

相關新聞

中職／江坤宇雨後屠獅 象5連勝

中信兄弟隊「二年級生」江坤宇昨天八局下建功，在一、三壘有人時，從統一獅隊第三任投手黃竣彥的手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分打...

中職／全壘打被超車 朱育賢：球季還長

文化大學近年出產不少中職強棒，正在競逐全壘打王座的朱育賢、蘇智傑就是差兩屆的校友，兩人也有望在今年攜手完成生涯百轟，蘇智...

中職／桃猿、悍將 補賽周「很硬」

昨天是中華職棒防疫鬆綁第一天，猿隊球迷還沒機會享受到不用戴口罩加油的樂趣，樂天桃猿與富邦悍將隊之戰，就因雨勢關係，宣布延...

中職／江坤宇致勝二壘打 兄弟5連勝逼近猿隊了

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對統一獅隊之戰，打完八局上落後兩分，八局下攻下四分逆轉戰局，「二年級生」江坤宇在一、三壘有人...

北市業餘社區棒球賽開打

國內不少體育賽事因疫情延期，隨著疫情逐漸趨緩，2020北市業餘社區棒球聯賽昨天正式開賽。今年共有120支業餘棒球隊、20...

中職／象獅大戰停賽超過兩小時 晚上8點40分復賽

中信兄弟隊今天對統一獅隊三連戰最後一戰，比賽進行到四局下，台中洲際球場下大雨，造成比賽中斷，聯盟視察場地狀況後，決定晚上...

中職／獅隊台南主場5連戰 仍需實名制進場

統一獅隊12到18日期間，將在台南球場進行五場主場比賽，配合政府防疫措施採取實名制進場、確認身分，進場前先量體溫，超過標...

中職／桃猿9場補賽在等 曾豪駒：很硬

樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊的賽事因雨勢不斷，確定延期，中職上半季補賽周已有15場要打，猿隊、悍將隊各有9場，是四隊最多，...

中職／林哲瑄隨隊一軍 張正偉下二軍調打擊

富邦悍將隊外野手林哲瑄日前因手肘傷勢，下二軍調整，今天賽前與一軍會合，不過悍將與樂天桃猿隊之戰因雨延賽，林哲瑄最快要到下...

中職／王溢正跳過一次先發 黃偉晟升一軍補牛棚

樂天桃猿隊今天公布球員異動，先發左投王溢正下放二軍，將牛棚投手黃偉晟升上一軍，總教練曾豪駒表示，王溢正因手有些不適，保險...

中職／不想保送 王躍霖再進化

樂天桃猿隊「守護神」王躍霖6月5日突然拉警報，因腹直肌緊繃，臨時無法上場，今天證實虛驚一場，休息過後已好轉，昨天就在場邊...

日職／陽岱鋼中外野、一壘都守 149速球擊成二壘打

巨人隊旅日老將陽岱鋼今天以替補中外野手身分亮相，還兼任一壘手，對養樂多隊熱身賽兩個打數揮出一支安打，九局下為球隊跑回第八...

熱門新聞

中職／再給我一次機會 索沙投滿八局展鬥志

NBA／昔批布萊恩賭氣不出手 巴克利憶收對方簡訊轟炸

NBA／為身為白人感到慚愧 波總不敢相信眼前現況

日職／陽岱鋼中外野、一壘都守 149速球擊成二壘打

NBA／復賽計畫底定 湖人奪冠看好度領先公鹿

NBA／聽聞被禁使用迪士尼樂園設施 洛培茲直呼要罷工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。