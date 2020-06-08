中職／桃猿、悍將 補賽周「很硬」

昨天是中華職棒防疫鬆綁第一天，猿隊球迷還沒機會享受到不用戴口罩加油的樂趣，樂天桃猿與富邦悍將隊之戰，就因雨勢關係，宣布延賽。攤開補賽賽程，猿隊與悍將隊各有九場要打，也難怪猿隊總教練曾豪駒苦笑著說：「很硬啊。」

中職上半季已有十三場比賽因雨延期，另有兩場保留比賽，猿隊、悍將隊各有九場，並列最多，再來是中信兄弟隊七場、統一獅隊五場，補賽期間一共十四天，扣掉周一休兵，如何安排賽程是項考驗。

對於未來補賽周可能的密集賽程，曾豪駒坦言，對投手安排較為擔心，無論先發輪值或是牛棚投手，都需要費心思量。補賽同樣多的悍將隊總教練洪一中則說：「時間到了再擔心，到時候還要看選手狀況，現在不用先想那麼多。」

猿隊目前投手戰力最傷腦筋，昨天王溢正下放二軍後，凸顯缺少先發備位投手的缺點，牛棚防禦率七點三九也居高不下，曾豪駒表示，二軍有好表現的投手都有在注意，「有適合的就會升上來。」

中職今年因疫情關係，上半季取消周日雙重賽的補賽辦法，所有延期賽事預計在上半季尾聲，再一併公布補賽賽程，補賽周安排在七月六到十九日，下半季則定在七月廿四日開打。