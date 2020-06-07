中職／江坤宇敲逆轉安奪生涯首座MVP 兄弟5連勝

中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟原本落後，不過8局下出現連續安打，江坤宇敲出超前2打點安打，終場以9比8擊退統一獅，獲5連勝，江坤宇也獲生涯首座MVP。

獅隊1局上靠著陳傑憲、吳桀睿敲內野安打、2次保送，擠回1分；3局上再度開啟攻勢，吳桀睿、蘇智傑、林安可敲安打得1分，陳鏞基擊出內野安打形成滿壘，接著林祖傑敲清壘二壘安打，帶有3分打點，陳重羽再擊出1打點滾地球，取得6比0領先。

不過兄弟3局下江坤宇、王威晨、吳東融、周思齊、張志豪都敲安打，得2分，接著陳子豪再敲二壘安打清壘，送回3分，變成5比6僅1分落後。4局下賽事一度因雨中斷，直到晚間8時40分才恢復比賽。

獅隊的陳重羽8局上轟出陽春全壘打，不過8局下兄弟再度展開反攻，許基宏、陳子豪、蘇緯達敲安打得1分後，江坤宇再敲關鍵二壘安打，帶有2分打點，一舉逆轉戰局，之後張志豪再擊出1打點滾地球。

雖然9局上獅隊的林安可轟出一發全壘打，不過最終兄弟還是以9比8擊退獅隊，奪下5連勝，只差第一名的樂天桃猿1.5場勝差。單場MVP由敲出逆轉二壘安打的江坤宇獲得，4打數敲2支安打，包辦2分打點。

江坤宇5日被觸身球打到手指，今天已正常先發，他賽後表示，「當下直接打到手指，醫院檢查骨頭沒事，隔天只有一點感覺，就正常練習。」這是江坤宇生涯首座MVP，他笑說：「滿開心的，之前生涯首轟、首安都出來，只差一個MVP，相當興奮，沒想過站在這裡的感覺是怎麼樣。」